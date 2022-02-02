Псаки назвала Путина лисой, кричащей с крыши курятника

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия ответственна за разрешение кризиса вокруг Украины. Помимо этого, Псаки сравнила президента России Владимира Путина с лисой, которая кричит с крыши курятника из-за страха перед курами.

«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент (России Владимир) Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса», — передает РИА Новости заявление Пскаки в ходе брифинга.

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Также Псаки в очередной раз указала на то, что Россия — агрессор и напомнила о 100 тыс. военных РФ на границе с Украиной. «Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО — это оборонительный альянс. Это не то же самое», — заявила Пресс-секретарь Белого дома.