Гаджиев: Факт военной оккупации исчерпан

Факт военной оккупации исчерпан, и Азербайджан положил конец ошибочной модели изменения международно признанных границ государств путем применения силы.

Об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев на вебинаре «30 лет дипломатических отношений между США и Китаем», организованном Caspian Policy Center.

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Он сказал, что Азербайджан следит за мирной повесткой дня, и эта повестка дня является посланием для установления мирных отношений с соседними и партнерскими странами.

Х. Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан совместно с партнерами и соседними странами работает над превращением Южного Кавказа в регион, свободный от конфликтов и войн, и стремится к тому, чтобы регион был ориентирован на интеграцию, взаимовыгодное сотрудничество, основанное на неразрывных связях.

Помощник президента отметил, что переговоры о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном должны вестись в соответствии с международным правом: «Это соглашение должно основываться на фундаментальных нормах и принципах международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран. Регион нуждается в новой стратегии брендинга. Азербайджан готов сыграть свою роль в строительстве интегрированного региона Южного Кавказа. Мы рассматриваем здесь США как важного партнера» (цитата по АПА).

Помощник президента также отметил, что новые коридоры, которые откроются в регионе, в частности, Зангезурский коридор, могут вывести Армению из блокады и превратить ее в страну с широкими сухопутными связями: «Наши партнеры из Центральной Азии также могут воспользоваться Зангезурским коридором. Но Зангезурский коридор не исключает других потенциальных коридоров, которые мы создали в регионе с соседней Грузией»

Х. Гаджиев добавил, что Армения может извлечь выгоду из взаимовыгодного грузино-азербайджанского сотрудничества, являющегося образцом для подражания регионального сотрудничества и основанного на уважении.