Акар: Президенты Турции и Азербайджана протянули руку Армении

«В частности, осуществляется тесное сотрудничество в Карабахе. Это сотрудничество осуществляется по всем направлениям – от сельского хозяйства до промышленности. Путем встреч мы определили и то, каким будет прогресс и в этих направлениях, дальнейшее влияние этого на оборону и безопасность».

Об этом на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, слова которого приводит АПА.

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Он отметил, что президенты Турции и Азербайджана протянули руку, предложили мир Армении: «Мы ждем, что наше предложение будет принято. Мы прикладываем усилия, направленные на то, чтобы за счет этого установились мир и стабильность не только между Азербайджаном и Арменией или между Арменией и Турцией, но и во всем Кавказе».