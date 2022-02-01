Байрамов обсудил вопросы региональной безопасности с британским госминистром

1 февраля 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Британии по европейским делам Крисом Хитоном-Харрисом.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по успешному развитию сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

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Были обсуждены вопросы региональной безопасности, в том числе вопросы выполнения трехсторонних заявлений.

Ссылаясь на то, что в текущем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, министры отметили важность проведения совместных мероприятий по этому случаю. Стороны также подчеркнули важность осуществления взаимных визитов в этом направлении.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам председательства Азербайджана в форуме сотрудничества по безопасности ОБСЕ и реализации приоритетов председательства, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.