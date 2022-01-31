Экс-президент Плевнелиев считает, что Москве выгодно ухудшение отношений между Болгарией и Азербайджаном

Экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев хочет знать, кто вытащил текст конфиденциального соглашения между Болгарией и Азербайджаном о поставках газа и выложил его в Интернет.

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«Единственными, кому выгодно ухудшение отношений между Болгарией и Азербайджаном, является Россия», – отметил он в беседе с журналистами.

Напомним, «Булгаргаз» подверглась жесткой критике после того, как стало известно о разглашении условий контракта о поставках газа из Азербайджана в Болгарию.

После этого было уволено руководство компании, которое, как пишут СМИ, не обеспечило эффективной поставки голубого топлива из Азербайджана на фоне энергетического кризиса и резкого повышения стоимости газа.