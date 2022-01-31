Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«От себя лично и от имени азербайджанского народа искренне поздравляю Вас и дружественный китайский народ с праздником Весны, символизирующим наступление Нового года, и желаю Вам всего наилучшего» — говорится в тексте письма.