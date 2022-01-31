Президент Алиев: С российской стороной неоднократно проводился обмен мнениями

Проведение в Москве по линии армянской диаспорской организации этой невыносимой акции не умещается ни в какие рамки, потому что Россия сама, как и Азербайджан, находится в авангарде борьбы против героизации фашизма. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью «АзерТадж», комментируя срыв московской полицией показа фильма о гитлеровце Нжде в российской столице.

«С российской стороной неоднократно проводился обмен мнениями по данному вопросу. На уровне президентов, других должностных лиц, общественных организаций мы едины во мнении. Нельзя допустить, чтобы фашизм поднял голову. Надо положить конец попыткам искажения истории Второй мировой войны. Эта политика поведет мир к пропасти. Нельзя героизировать фашизм. Но Армения, с одной стороны официально присоединяясь к этому мнению, фактически предпринимает конкретные шаги, связанные с героизацией такого фашиста, как Нжде. До сих пор в Армении, Иреване есть улицы, площади, станция метро, носящие имя фашиста Нжде, ему поставлен большой – шестиметровый памятник. Этот памятник до сих пор не снесен», – подчеркнул азербайджанский лидер.