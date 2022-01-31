Антон Бредихин: чествующие Нжде забыли, что в России нацизм карается по закону

Кинопоказ фильма о Гарегине Нжде был сорван российской полицией. На показ не допустили такие патриотические СМИ как «Царьград». По сути это была политическая провокация для своих, чужих там не ждали. Но видимо забыли, что действие происходит в Москве, в России, где реабилитация нацизма карается по закону. Инцидентом вполне может заняться Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Об этом в беседе с Minval.az сказал кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт», российский политолог Антон Бредихин, комментируя агитацию нацизма, устроенную Союзом армян в России.

По его словам, коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны — это та тема, которая с 1990-х годов приобрела окрас борьбы за независимость бывших советских республик.

«Приведу слова одного армянского политика относительно личности Гарегина Нжде: «Он делал это не против Советского союза или союзников, а ради Армении». К сожалению, эта мода осталась и сейчас, выступая лакмусовой бумажкой определения подконтрольности США той или иной страны», — подчеркнул политолог.

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Самое интересное, отмечает Бредихин, это то, что посольство Армении встало на защиту преступника и выразило «свою глубокую озабоченность в связи с попытками осквернить память борца за независимость Армении Нжде со стороны определенных кругов, заинтересованных в очернении армяно-российских братских отношений». Об этом говорится в официальном заявлении армянского посольства.

Как отмечает политолог, пока такие мероприятия по фальсификации истории находят защиту у посольства. Однако, достаточно вспомнить одно из обвинений по Нжде, где черном по белому написано, что «в период Второй мировой войны установил связь с немецкими разведывательными органами с целью ведения вооруженной борьбы против частей Советской армии. Занимался вербовкой и подготовкой людей для выполнения заданий германских разведывательных и контрразведывательных органов, входил в состав «Армянского национального совета», созданного в Берлине в 1942 г.»

«За одно только это полагались статьи уголовного кодекса (расстрел) и (измена Родине), причем, измена не только СССР, но и Армянской ССР. Те, кто его героизируют, не хотят понимать этого», — подчеркнул политолог.

По его мнению, борьба с историческими фальсификациями — это общее дело для всех народов бывшего СССР, «всех людей, чьи деды и прадеды отдавали свои жизни в борьбе с нацизмом».

«Героизация Нжде — это неуважение к своим предкам, тем, кто не жалея себя ковал Великую Победу», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров