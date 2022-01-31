Звезды Голливуда назвали фильм азербайджанского режиссера лучшим по итогам 2021 года

Приключенческий художественный фильм азербайджанского режиссера Эльмара Байрамова «Let me run» (Позволь мне бежать) признан лучшим в США по итогам 2021 года в номинации Media Awards of the Year среди короткометражных картин жанра экшн-фильмов.

Об этом было объявлено на гала-вечере Action Martial Arts Mega Weekend, который прошел в Атлантик-сити (штат Нью-Джерси, США). Организатор – сценарист и продюсер Алан Голдберг. Лучшие картины выбирались по критериям новшества в киноиндустрии и завоёванным призам на международных фестивалях. В состав жюри вошли звезды Голливуда — Синтия Ротрок, Саша Митчелл, Дон «Дракон» Уилсон, Майкл Джей Уайт. Самуэль Квок, Роберт Голдман и другие.

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Фильм «Let me run» был снят Old Stone Pictures в 2019 году. Режиссер и автор сценария – Эльмар Байрамов (с 2017 года живет и работает в Нью-Йорке), продюсеры – Кенуль Кенгерли, Клара Бротонс Меркадал, Алан Голдберг, Зеке Рамазан Гейс. В главной роли – Турал Манафов. Ранее фильм был отмечен в различных номинациях четырнадцати международных кинофестивалей в США и Канаде, сообщает Trend.

Сюжет построен на истории Орхана Адыгезала, который собирается выступить с мотивационной речью перед большой аудиторией. Он стал инвалидом в результате травмы, полученной девять лет назад, но не сдался.