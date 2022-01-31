Ильхам Алиев снова предупредил Армению: «Если мы заметим это, уничтожим на месте»

«Эти разрушения, совершенные армянским фашизмом в XXI веке, должны стать показателем для каждого, что в фашизме нет хороших и плохих».

Об этом президент Ильхам Алиев заявил 30 января в ходе поездки в Гянджу в интервью Азертадж.

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«Это должны знать и осознавать армянские покровители, стоящие за Арменией круги и оценить нашу историческую миссию, какую беду мы предотвратили. Мы не просто освободили свои территории, но очистили регион, Южный Кавказ от этих варварских сил. Повторюсь, сейчас они живут в жалком положении. Однако никто не может гарантировать, что они не поднимутся вновь. Мы не можем позволить, чтобы в нашем регионе возник армянский фашизм. Мы ни за что не можем позволить, чтобы Армения вновь превратилась в потенциальную угрозу для Азербайджана. Если мы заметим это, уничтожим на месте. Это должны знать все». – подчеркнул глава государства (цитата по Report).