Алиев заявил, что Сержик Саргсян и Роберт Кочарян сбежали из Ханкенди как трусливые зайцы

Во Второй Карабахской войне, в Отечественной войне мы победили армянский фашизм.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью АЗЕРТАДЖ во время своего визита в Гянджу 30 января.

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«Могу сказать, что армянские фашисты сейчас не так активны, как в предыдущие годы. Но мы видим, что фашизм поднимает голову, поднимает голову в Армении. Бывшие фашистские лидеры Армении, убийцы детей Саргсян, Кочарян поднимают головы и вновь пытаются потрясать оружием. Мы победили их. Мы поставили их на колени. В истории армянского народа Сержик Саргсян и Роберт Кочарян останутся как дезертиры. Потому что, когда азербайджанская армия подошла к Шуше, они как трусливые зайцы бежали из Ханкенди», — сказал глава государства (цитата по Report).