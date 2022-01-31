Ильхам Алиев — о прекращении показа фильма о гитлеровце Нжде в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал прекращение показа в России фильма об армянском фашисте Гарегине Нжде.

«Я думаю, что, прежде всего, российская общественность узнала об этом, и в результате требований российской общественности эта позорная акция не состоялась. Но верно и то, что впервые я вывел этот вопрос в политическую плоскость. Я поднимал вопрос о нацистах в своих выступлениях. Я поднимал вопрос перед международными организациями и странами о том, что нельзя героизировать нацистов. Я поднял вопрос о палаче Нжде в одном из своих выступлений на саммите СНГ. Я сказал, что памятник Нжде в столице Армении, Ереване — это пропаганда фашизма. Этому должен быть положен конец. Этот человек был фашистом, палачом», сказал Ильхам Алиев в интервью АЗЕРТАДЖ (цитата по Report).

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«Гарегин Нжде был армянским фашистом. Он был палачом. Он убивал невинных азербайджанцев, а в годы Второй мировой войны — солдат и офицеров советской армии. Нжде — фашист, и каждый должен об этом знать. Но в Армении идет его героизация. К сожалению, нынешняя армянская власть пропагандирует фашизм, выгораживает фашистов», — отметил президент.