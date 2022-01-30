По мнению Жириновского, Россия «может уничтожить» армию Украины «за полчаса»

Лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский предрек уничтожение украинской армии Россией за полчаса в случае, если она вторгнется в Донбасс. Его слова передает URA.RU.

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По мнению политика, «через пять минут» после обстрела со стороны украинских военных Россия может нанести по ним такой удар, «чтобы там больше ничего не осталось». «То есть, закончить войну Украины против Донбасса за тридцать минут. При помощи оружия. Такое, которое не ядерное, но оно сверхмощное», — констатировал он, добавив, что несколько его залпов позволяют уничтожить войска и технику в любой точке Украины. «Как это все будет полыхать», — заключил Жириновский.

