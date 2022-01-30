Ишхан Вердян: Народу Армении Карабах не нужен

Народу Армении Карабах не нужен, уверяю вас. Никто не собирается ничего ни у кого отвоевывать.

Об этом заявил известный армянский активист и блогер Ишхан Вердян.

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«Мнение о Карабахе в Армении следующее: Мы все, что могли, для Карабаха сделали, своих детей ему дали. Они взамен всем кланом оккупировали и разграбили всю Армению. Теперь Карабах сам пусть свои проблемы решает. Вот такое мнение царит в Армении относительно Карабаха», — отметил блогер.

«Армян никакие реваншистские мысли абсолютно не посещают. Армяне хотят жить спокойно, они хотят, чтобы не было войны, чтобы на границе не стреляли, чтобы людей не убивали, не захватывали в плен, чтобы все было в порядке. Вот, чего хотят в Армении – чтобы их не дергали. А все остальное, что вы видите в телеграмм-каналах – это совершенно другая инициатива. Это формируется такое мнение, будто в Армении все спят и видят, как бы захватить Карабах, Шушу», — подытожил Вердян.

