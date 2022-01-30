Президент Алиев коснулся встреч с российским коллегой

«Мы достаточно часто встречаемся с президентом Российской Федерации, как в России, так и в Азербайджане. Поэтому наше общение и встречи дают очень положительный импульс развитию нашего взаимодействия, а взаимная политическая активность находится на очень высоком уровне».

Об этом сказал лидер Азербайджана в программе «Формула власти» на телеканале «Россия 24».

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«Конечно, нужно отметить гуманитарное сотрудничество, и мы всегда это делаем с президентом России. На мой взгляд, это пример сотрудничества между соседями. В России высоко ценится наличие в Азербайджане более 330 русскоязычных школ, филиалов ведущих российских вузов и насыщенная культурная программа. Мы всегда на связи, работаем как близкие друзья и партнеры», — сказал президент Азербайджана.