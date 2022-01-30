Недружественная политика Запада привела к сближению России и Китая, считает посол Келин

Западные страны поступали недружественно с Россией и Китаем, что привело к сближению двух государств. С таким заявлением выступил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, пишет РИА ФАН.

Недавно дипломат подчеркивал, что Россия не станет уступать Соединенным Штатам в вопросе безопасности. Послабления приведут к тому, что главное требование Москвы о нерасширении НАТО не будет принято во внимание, пояснял он.

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На это раз посол прокомментировал недружественные шаги Запада и их влияние на Россию с Китаем. Пекин и Москва вынуждены более тесно работать друг с другом в различных областях, пояснил Келин.