Эстония во власти снежной бури

Эстонию накрыла мощная снежная буря. В стране отменятся авиарейсы, почти 10 тысяч домохозяйств без электричества. Власти рекомендуют жителям воздержаться от поездок на автомобиле. Об этом сообщает Delfi.

В некоторых регионах зафиксированы порывы ветра до 28 м/с. По прогнозам метеорологов, в ближайшие часы в восточной Эстонии осадки и ветер усилятся.

«Нам уже пришлось отменить и перенаправить в другие города три-четыре рейса», — сообщили изданию в Таллиннском аэропорту.

По словам специалиста по связям с общественностью аэропорта Яне Калласте, был перенаправлен в Вильнюс рейс авиакомпании Ryanair Рим-Таллинн, рейс LOT Варшава-Таллинн вынужден был вернуться в Варшаву, рейс Ryanar Неаполь-Таллинн и рейс Lufthansa Франкфурт-Таллинн перенаправили в Ригу. Также не смог сесть в Таллинне самолет из российского Краснодара с баскетбольной командой Локомотив Кубань. Команда должна была встретиться с эстонским клубом BC Kalev/Cramo. Самолет отправился в Санкт-Петербург.

«В настоящее время посадке мешает сильный боковой ветер», — пояснила Калласте.

Сообщается, что без электроэнергии находятся почти 10 тысяч домохозяйств.