В МИД РФ заявили, что ажиотаж в западных СМИ вокруг Украины достиг крайней степени маразма

Публикации в западных СМИ по ситуации вокруг Украины становятся с каждым разом абсурднее, ажиотаж уже достиг крайней степени маразма. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ с комментарием о материале швейцарской телерадиовещательной компании SRF.

«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения — или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной», — указали в министерстве.

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В министерстве обратили внимание на слова журналиста этой компании, который утверждает, что Россия якобы перебрасывает «огромные силы» на границу с Украиной. «Делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления, журналист, видимо, все-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям «Союзная решимость — 2022″, в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа», — отметили в МИД РФ.

«Господа швейцарские, это уже не просто непрофессионально. Это медицинский диагноз. Хотите рассказать об учениях — обращайтесь к Минобороны России. Там вас и картой пользоваться научат, и с фактурой познакомят. Расскажут, что такое проверка оборонного потенциала», — говорится в комментарии МИД РФ.