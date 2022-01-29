Песков: Путин не встретится c Зеленским на открытии Олимпийских игр в Пекине

Президент России Владимир Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими лидерами — гостями открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, поступают ли в Кремль запросы из других государств об отдельных беседах лидеров на полях этой церемонии.

«Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц», — напомнил Песков. «Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется», — добавил он.

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На уточняющий вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит церемонию открытия Игр, Песков ответил, что «в настоящее время в планах такой встречи нет». «Хотя полностью мы этого исключать не можем», — добавил пресс-секретарь.

«Но, повторяю, каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике президента Путина нет», — подчеркнул он.

Визит Путина в Китай запланирован на 4 февраля.