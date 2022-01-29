Токаев пообещал, что будет президентом не более двух сроков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что планирует быть главой государства не более двух сроков, конституция переделываться не будет.

«Не знаю, как долго я буду президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с конституцией не более двух сроков. Никакого переделывания законов и тем более конституции не будет», — сказал он в интервью республиканскому телеканалу «Хабар-24», показанном в субботу.

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Согласно основному закону республики, президент в Казахстане избирается на пять лет, одно и то же лицо не может быть главой государства более двух раз подряд.