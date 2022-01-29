Названа причина освобождения бензина Aİ-92 от таможенной пошлины

Стала известна причина освобождения от 15-процентной ввозной таможенной пошлины на 4 месяца ввозимого в Азербайджан бензина с октановым числом 92 или более, снижения акцизной ставки на него с 200 манатов до 1 маната.

Как сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, обычно раз в год на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева проводятся ремонтно-наладочные работы.

И.Ахмедов отметил, что в прошлом году на заводе такие ремонтно-наладочные работы не были проведены, они были перенесены на этот год.

«В этом году завод также готовится к производству дизеля в соответствии со стандартами Евро-5. Наверное, ремонтно-наладочные работы будут проведены в первом полугодии нынешнего года. В период этих работ на заводе бензин не производится, из топлива производится только дизельное топливо. Поэтому в это время возникает потребность в импорте бензина Aİ-92. В этой связи до начала ремонта ввозная пошлина отменяется, акцизная ставка уменьшается, чтобы временно импортировать бензин», — отметил он.