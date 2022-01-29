В Азербайджане 17 пациентов с коронавирусом скончались

В Азербайджане выявлено еще 4 268 случаев заражения коронавирусом, 1 486 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

17 пациентов с коронавирусом скончались.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 651 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 622 672 человека вылечились, 8 700 скончались, число активных больных – 19 969.

За прошедшие сутки проведен 15 091 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 134 952 теста.