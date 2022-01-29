Шамиль Айрым: Очередной раунд турецко-армянских переговоров состоится в ближайшие дни

«Шушинская декларация это документ, поднявший дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией на союзнический уровень».

Об этом в беседе с журналистами сказал руководитель группы дружбы с Азербайджаном в Великом национальном собрании Турции Шамиль Айрым.

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Он отметил, что Армения всё ещё не признаёт территориальную целостность Азербайджана, и выразил надежду на решение этого вопроса в ходе переговоров по нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Напомнив о состоявшейся в Москве первой встрече спецпредставителей Турции и Армении, Айрым отметил, что очередная встреча будет проведена в ближайшие дни.

«В этом направлении уже произошли важные позитивные изменения. Я подчеркиваю каждый раз, что нам предстоит сложная работа. Одержана победа в войне, земли возвращены, но в дальнейшем на нас ложится еще большая ответственность», — цитирует его АПА.