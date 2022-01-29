УЕФА оштрафовал сборную Азербайджана по футзалу

УЕФА оштрафовала сборную Азербайджана по футзалу.

Как передает официальный сайт структуры, причиной этому послужило получение четырьмя членами сборной желтых карточек в матче против Грузии на чемпионате Европы в Нидерландах. В составе команды предупреждение получили Финео де Араужо, Ризван Фарзалиев, Фелипиньо и Тьяго Болинья.

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Коллектив во главе с Жозе Алесио Да Сильва оштрафован на 2 400 евро.

Матч завершился победой сборной Грузии со счетом 3:2.

Кроме того, женская сборная Азербайджана получила предупреждение из-за 6 желтых карточек, полученных членами команды на прошедшей в Баку встрече против Черногории в рамках отбора к ЧМ-2023, в которой победила со счетом 1:0.