«Берлин, у нас проблема»: стало известно о секретном письме посла Германии в США

Вашингтон начинает рассматривать Берлин как «ненадежного партнера» из-за сдержанной позиции властей Германии по вопросу украинского кризиса, считает посол Германии в США Эмили Хабер.

По информации Spiegel, конфиденциальное письмо, которое Хабер направила в МИД ФРГ, начинается словами: «Берлин, у нас проблема».

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Далее в письме содержится подробное описание того, как Германия дискредитируется в США и начинает восприниматься как «ненадежный партнер» из-за ее позиции по Украине.

Хабер написала, что не только СМИ, но и Конгресс рассматривают Берлин в качестве тормоза, когда дело доходит до санкций.

Еще одной причиной разочарования администрации США является отказ Берлина поставлять оружие Украине.