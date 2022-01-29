СМИ: между Зеленским и Байденом нарастает напряженность

Между украинским президентом Владимиром Зеленским и администрацией американского лидера Джо Байдена нарастает напряженность из-за разногласий во взглядах на угрозу нападения на Украину со стороны России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

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По их словам, Зеленскому надоело «чрезмерное внимание» США к российской угрозе, что, по мнению Киева, только вызывает панику внутри страны. В то же время Вашингтон отказывается применять превентивные санкции против России, что не устраивает украинскую сторону. Кроме того, указывают источники, Киев возмущен решением Соединенных Штатов об эвакуации дипломатов из страны. Накануне Зеленский назвал ошибкой отъезд сотрудников посольств нескольких стран с Украины. По его словам, на фоне нагнетания напряженности Киев нуждается в присутствии союзников в стране, которое «многозначительнее и красноречивее тысячи слов» о поддержке. Украинские власти недовольны и тем, что Вашингтон заявляет о готовящемся вторжении России как о неизбежном, указывает телеканал.

Байдена и его администрацию, в свою очередь, раздражает, что Зеленский преуменьшает российскую угрозу. «Почему вы затеваете ссору с США? Зачем утечки и искажение информации, если США — едва ли не единственный ваш настоящий друг? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?» — поинтересовался собеседник CNN.

Politico со ссылкой на источники пишет, что отношение украинского президента изменилось из-за усиливающегося раздражения действиями администрации Байдена и опасений, что США преувеличивают угрозу со стороны российского президента Владимира Путина, поскольку это позволит потом договориться с Кремлем, в том числе по Донбассу. Сам Вашингтон, как отмечает издание, это отрицает.