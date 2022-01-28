Миллиардер Ричард Брэнсон: Россияне однажды поймут, что заслуживают лучшего

Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал мировых бизнесменов объединиться ради суверенитета Украины в условиях российской агрессии.

Об этом говорится в его статье на сайте компании.

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По его мнению, для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины:

«Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что агрессия всегда неприемлема, и международный частный сектор поддержит весь спектр санкций против любого государства, которое пытается нарушить суверенитет другого».

Он также подчеркнул, что из-за наращивания войск РФ около границ Украины существует большой риск полномасштабной войны в Европе.

«Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны в мире. Сейчас каждому из нас сложно скрыть свое раздражение. Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой?» – отметил он.

Брэнсон уверен, что война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные последствия:

«Это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира, разрушит российскую экономику. Основное бремя агрессии будет нести мирное население. Кровавая гражданская война в Сирии, в которой российские войска и наемники играют ужасную роль, является ярким напоминанием о том, что поставлено на карту».

При этом, Брэнсон уверен, Путин не будет победителем в этой войне:

«Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать, каким будет будущее его собственной страны. В какой-то момент простые россияне поймут, что они заслуживают лучшего, особенно если ситуация достигнет точки, когда неизбежный мятеж украинцев, защищающих свои дома, села и города, вернет навязчивый призрак неудачи Советского Союза в Афганистане и ее смертоносных жертв».