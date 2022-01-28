Ллойд Остин допустил захват украинских городов Россией

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у России есть возможность «захвата городов и значительных территорий» Украины. При этом в американском военном ведомстве не считают, что российские власти приняли окончательное решение использовать вооружённые силы.

«Мы не считаем, что президент Путин принял окончательное решение использовать свои вооруженные силы против Украины. Сейчас у него, несомненно, есть такая возможность. И в его распоряжении есть множество вариантов, включая захват городов и значительных территорий, но также, конечно, действия или провокационные политические акты, такие как признание отколовшихся территорий», — цитирует его ТАСС.

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