Возобновились поставки иранского газа в Турцию

Из Ирана в Турцию начались поставки ограниченных объемов природного газа в целях тестирования, сообщила турецкая трубопроводная госкомпания BOTAŞ в Twitter.

Кроме того, с 31 января в Турции введенное ранее ограничение на потребление природного газа промышленными объектами будет снижено с 40 до 20 процентов.

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20 января подача газа из Ирана в Турцию была приостановлена ​​на 10 дней в связи с техническими неполадками в районе погранперехода Гюрбулак, напоминает «Анадолу».