Зеленский заявил, что ни одна страна не будет защищать Украину от атаки России

Президент Владимир Зеленский уверен, что в случае российского масштабного вторжения ни одна страна не будет защищать Украину. Заявление прозвучало во время встречи с иностранными журналистами.

«Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО», — отметил он (цитата по «Лайфу»).

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Зеленский считает, что некоторые европейские страны потому и не хотят принимать Украину в альянс — не хотят рисковать.

«Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО»,- добавил политик.