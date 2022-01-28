Британский посол: После завершения Второй Карабахской войны появилось больше возможностей для сотрудничества в регионе

После завершения Второй Карабахской войны появилось больше возможностей для сотрудничества в регионе.

Об этом посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп заявил журналистам.

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«Несмотря на некоторые столкновения на границе, в регионе появилось больше возможностей для сотрудничества. Это и обсуждения вокруг нормализации отношений между Турцией и Арменией и сотрудничество в формате 3+3», — отметил посол (цитата по Report).

По его словам, Азербайджан и Армения могли бы начать сотрудничество по ряду практических вопросов, например в сфере водных ресурсов.

«Это очень важный вопрос для региона. Азербайджану, Армении и Грузии нужно работать сообща в этой сфере. Это хороший пример того, как можно было бы сотрудничать», — отметил Д. Шарп, добавив, что Великобритания готова поддерживать подобные проекты.

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном в вопросе устранения последствий конфликта, посол отметил, что в ближайшее время планируется открыть в стране три женских ресурсных женских центра совместно с UNDP.