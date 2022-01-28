SOFAZ разместил депозит в размере €1 млрд в ЦБ Турции

В текущем месяце Государственный нефтяной фонд Азербайджанской республики (SOFAZ) разместил в Центральном банке Турции депозит в размере 1 млрд евро. Об этом сообщили в ГНФАР.

Сообщается, что депозит был размещен с условием возврата в течение шести месяцев.

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Эта инвестиция, позитивно повлиявшая на финансовую стабильность в Турции, была осуществлена в рамках инвестиционных правил и стратегии ГНФАР и завершена накануне.