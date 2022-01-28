Германия объявила персоной нон грата российского дипломата

«Федеральное правительство выслало из страны российского дипломата. Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен «нежелательной персоной», — пишет журнал, ссылаясь на собственные сведения.

Согласно изданию, дипломат в действительности якобы являлся сотрудником российской Службы внешней разведки (СВР). Отмечается, что он был задержан в рамках расследования в отношении россиянина Ильнура Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ и о задержании которого стало известно в прошлом году.

На этой неделе стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче СВР секретов космической программы.