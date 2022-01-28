Недетские игры: аморальное поведение школьников как сигнал тревоги

Хулиганства, поножовщины, неподобающее, аморальное поведение со стороны учащихся школ, неуважение к учителю, издевательство над ним – все это происходит не где-то на «Диком Западе», а является печальной реальностью Азербайджана. Да, наше общество деградирует уже давно, и поведение детей как нельзя лучше отражает данный процесс разложения.

В последнее время в азербайджанском сегменте сети участились распространения видеокадров, на которых подростки издеваются над учителями, срывают уроки, опрокидывают парты, танцуют, размахивают руками перед педагогом, выражаются нецензурно, демонстрируют свою лояльность к воровскому миру и так далее.

Аналогичный случай имел место на этой неделе в школе-лицее İntellekt. Судя по тому, что происходит в стенах этого учебного заведения, слово «интеллект» воспринимается здесь как пустой звон. Красивое слово и не более, так, для имиджа.

На днях за нарушение дисциплины со стороны учащихся досталось педагогу средней школы № 165 Хатаинского района Баку. Ему был объявлен выговор за недостатки, допущенные при организации урока. И, возможно, данной мерой в образовательном учреждении ограничатся. Но это не выход из положения и, тем более, не решит проблему воспитания и отсутствия у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей.

Детей нужно воспитывать и как говорил выдающийся педагог Антон Макаренко, для воспитания нужно не большое время, а разумное использование малого времени. В этом деле нет мелочей. Хорошая организация в том и заключается, что она не выпускает из виду мельчайших подробностей и случаев. Мелочи действуют регулярно, ежедневно, ежечасно, из них и складывается жизнь.

Воспитание подрастающего поколения – это, не только обязанность семьи, но и школы, и других образовательных учреждений, правоохранительных органов наконец. Это комплексная работа, а потому в Министерствах образования, спорта и молодежи, внутренних дел должны пересмотреть свое отношение к этой наиважнейшей задаче и разработать новые подходы. Халатность в этом деле не просто недопустима, а преступна.

Нельзя забывать, что, воспитывая детей, государство воспитывает будущую историю нашей страны. Даже, если родители допустили серьезные упущения в воспитании своих чад, госструктуры не должны пребывать лишь в роли наблюдателя и карателя, а обязаны принимать непосредственное участие в воспитательном процессе.

Совсем не нужно для этого изобретать велосипед. Ведь все новое – это, хорошо забытое старое. Нет, я не предлагаю вернуться к советской практике и восстановить пионерскую и комсомольскую организации, но поучиться здесь есть чему. Культурно-идеологическое воспитание молодежи — это прежде всего базис национальной безопасности страны.

Современное общество постоянно сталкивается с различными глобальными вызовами и угрозами, противостоять им очень сложно, но реально. И только семья с этой задачей не справится. Постоянное воздействие дестабилизирующих факторов представляет собой угрозу национальной безопасности страны. Поэтому за воспитание молодежи ответственны госструктуры. Но по тому, что происходит в наших школах, трудно сказать, что работники системы образования и правоохранительных органов чувствуют ответственность за будущее этой страны.

Хромает педагогика, хромает профилактика детской преступности, хромает организация физического воспитания детей. Стадионы и спортивные площадки закрыты на ключ (существуют для красоты) секции платные (дети из бедных семей посещать не могут). Кто и вас знает в лицо участкового полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних? Правда, в последнее время полиция стала часто наведываться в школы и читать там лекции о вреде наркотиков. Но этого недостаточно. Школа, полиция и минспорта должны работать сообща и всегда.

Сейчас, когда происходит глобальная ломка системы ценностей, определенная резкой сменой социального строя, особенно важно направить все усилия на воспитание здоровой и высоконравственной молодежи.

Повсеместно наблюдаются вседозволенность и распущенность. Люди хвастаются тем, о чем раньше стыдились даже говорить.

Между тем за нравственное воспитание населения не в малой степени отвечают СМИ. Мы не раз говорили о том, в каком плачевном состоянии в последние годы находятся отечественные телеканалы. Единственный канал, который сделал большой прорыв вперед и старается соответствовать высоким требованиям – это İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti.

Другие телеканалы, перечислять нет необходимости, по уровню примитивности и невежества сравнимы разве что с телевидением третьих стран. Я даже боюсь сравнить их с африканскими. Аналогичное положение дел наблюдается и среди местных информационных ресурсов. Лишь единицы из них в некоторой степени соответствуют международным стандартам, остальные же больше походят на желтую прессу.

Молодежь много времени проводит в интернете, который просто кишит разрушающей психику информацией. Конечно, в век цифровых технологий мы не в состоянии полностью огородить наших детей от потока грязи, который льется на них с экранов компьютеров, гаджетов и телевизоров.

Но мы способны и просто обязаны обеспечить высокий культурный уровень развития, несмотря на то, что нам на этом пути будут противостоять криминализация общества, наркомания, алкоголизм, низкий уровень моральных ценностей, проституция, бродяжничество, деформированный институт семьи, участившиеся суициды.

Нельзя дожидаться того момента, когда будет поздно, когда мы не в состоянии будем бороться и вынуждены будем принять страшную реальность. Безнравственность порождает преступность!

Рамелла Ибрагимхалилова