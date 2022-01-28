Лукашенко пообещал вернуть Украину «в лоно славянства»: видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украину вернут в лоно славянства.

«Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы родные славянские народы, выходцы из одной купели крещения. Наши корни из глубины веков, и это надо сберечь чего бы не стоило нам. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи — основа общей безопасности и выживания. И как бы кому-то ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем», — заявил Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.