Ибрагим Раиси: Коридор Север-Юг обещает значительные экономические выгоды Ирану

«Коридор Север-Юг имеет значительные экономические выгоды для Ирана и соседних стран».

Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси во время осмотра проекта железной дороги Решт-Астара в рамках визита в провинцию Гилян.

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В частности, он отметил, что железная дорога Решт-Астара сократит расстояние для перевозки транзитных грузов по коридору Север-Юг на 20 дней: «Правительство мобилизует все силы для завершения этого проекта. Этот проект является одним из самых важных национальных проектов в провинции Гилян и в стране».

Говоря об экономическом значении коридора Север-Юг, глава государства подчеркнул, что для большего развития коридора Север-Юг необходимо закупать суда, увеличивать торговлю между Ираном и евразийскими и прикаспийскими странами, сообщает АПА.