Лукашенко пригрозил Литве запретом транзита

Беларусь может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию в случае продолжения конфронтации.

Об этом заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, передает ТАСС.

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Белорусский лидер выразил недоумение в связи с тем, что Литва не пускает в свои порты товары из Беларуси.

«Вы же угробите свое портовое хозяйство, там грузы будет некому грузить. Вот договоримся сейчас с Россией, и там [в портах Литвы] никакие грузы грузиться не будут, мы будем грузить все российские и белорусские грузы в российских портах. Транспорт [в Литве] остановится, мы не пустим ваш экспорт через Беларусь, забудете эту дорогу. А с Россией договоримся, и по другим дорогам не попадете», — сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Беларусь готова вернуться к нормальному взаимодействию с Западом, но без неприемлемых условий для республики с его стороны.

«Не мы выступали инициатором обострения и сегодня остаемся верны своим убеждениям — мы готовы вернуться к мирному созидательному взаимодействию. Но в этой партии мяч на их стороне», — заявил он.

Лукашенко сообщил, что ему поступает «масса сигналов» о восстановлении отношений из Литвы, Польши и США, при этом западные страны думают, как им «сохранить лицо».

«Сегодня я говорю прямо, мы поможем вам сохранить лицо, если вы хотите с нами сотрудничать по-настоящему, демократично, не нарушая наш суверенитет, независимость, не выставляя нам вопрос: «Вы с Россией или против нее?» Всегда с Россией! Потому что у Беларуси нет той группы людей и того человека, который может свернуть наши отношения с Россией», — подчеркнул он.