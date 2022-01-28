Токаев избран председателем правящей партии Казахстана, его кандидатуру предложил Назарбаев

Участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») избрали президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пост председателя этого общественного объединения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.

«Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии «Нур Отан», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

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Кандидатуру Токаева на этот пост предложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, до сих пор занимавший пост председателя правящей партии.