Эльман Рустамов заявил, что Азербайджан и Турция не ведут переговоры о валютном свопе

Центральные банки Азербайджана и Турции не ведут переговоры о валютном свопе.

Об этом заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов, выступая на онлайн-пресс-конференции по параметрам процентного коридора.

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Напомним, согласно информации из источников в правительстве Турции, Турция в ближайшие недели может подписать с Азербайджаном соглашение о валютном свопе на сумму 1 млрд. евро (1,14 млрд. долларов). Между Турцией и ОАЭ было заключено соглашение о валютном свопе на сумму 18 млрд. дирхамов и 64 млрд. турецких лир.