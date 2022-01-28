Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования командующему Сухопутными войсками генералу Гамару Джаведу Баджве и председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Надиму Разе в связи с гибелью военнослужащих ВС этой страны в результате атаки террористов в районе Белуджистан.

Как сообщили в Министерстве обороны, в письме говорится: «Глубоко опечален известием о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил братского Пакистана в результате гнусного террористического акта, совершенного в районе Белуджистан.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь их родных и близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям. Пусть души погибших покоятся с миром, а память о них живет в сердцах вечно. Да ниспошлет Всевышний Аллах исцеление всем раненым».

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