«Газпром» поставил рекордный объем газа в Турцию в 2021 году

«Газпром» поставил в Турцию по газопроводу «Голубой поток» в 2021 году рекордный объем газа — 15,98 млрд куб. м. Это максимальный показатель с начала эксплуатации трубопровода, говорится в сообщении «Газпром экспорта».

«По итогам 2021 года установлен исторический рекорд поставок по газопроводу «Голубой поток» из России в Турцию. В минувшем году по «Голубому потоку» поставлено 15,98 млрд куб. м газа. Это максимальный годовой показатель с начала эксплуатации магистрали в 2003 году», — сказано в сообщении.

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Рост поставок совпал с историческим рекордом потребления газа в Турции, отмечает «Газпром экспорт». По предварительным оценкам, в 2021 году оно составило около 61 млрд куб. м.