Бербок «гарантировала» Лаврову не вступление Украины в НАТО

НАТО на данный момент не собирается принимать в свои ряды новые страны из Восточной Европы.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью, которое распространили в пятницу газеты редакционной группы Funke.

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«В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на Восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским главой МИД [Сергеем Лавровым] по поводу того, о чем мы вообще спорим», — сказала Бербок.

Отвечая на вопрос, как быть с желанием Украины стать членом НАТО, министр ответила: «Каждый, в том числе Россия, знает, что в настоящее время это не значится в повестке дня». При этом она повторила свою прежнюю мысль о том, что каждая страна может сама выбирать, к каким альянсам она хотела бы присоединиться.