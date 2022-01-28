Григорян заявил, что у Армении и Азербайджана по части железной дороги есть позитив

У Армении и Азербайджана есть взаимопонимание по части железной дороги. Об этом заявил вице-премьер Мгер Григорян в беседе с журналистами в военном пантеоне «Ераблур», говоря о разблокировке региональных транспортных коммуникаций, передает «Спутник-Армения».

«По части железной дороги есть позитив. Кроме этого, на данный момент проводится экспертная работа, о результатах которой сообщу на следующих встречах», — заявил он.

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По его словам, на данном этапе трехсторонняя группа проводит конкретные работы с конкретными целями — это строительство железной дороги на тех участках, которые находятся в Армении.