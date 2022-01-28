Дорожная полиция призывает пешеходов переходить дорогу группами

Главное управление Государственной дорожной полиции призывает пешеходов переходить дорогу не поодиночке, а группами в местах, где установлены светофоры с кнопочным или сенсорным управлением.

Об этом сообщили Report в Управлении.

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«Ряд регулируемых пешеходных переходов оборудован пешеходными светофорами с сенсорным или кнопочным управлением для регулирования движения на улицах и проспектах столицы, а также для обеспечения безопасного прохода пешеходов, в том числе слабовидящих.

Наблюдения показывают, что частое использование светофоров пешеходами, которые в одиночку переходят регулируемую дорогу, приводит к искусственным заторам на дорогах. Пешеходам следует дожидаться других граждан, чтобы вместе переходить дорогу и, таким образом не создавать заторы» — говорится в сообщении.