Норвежский фонд нацблагосостояния получил прибыль в размере $176,8 млрд

Прибыль Норвежского фонда национального благосостояния (Norges Bank Investment Management, NBIM), одного из ведущих мировых фондов национального благосостояния в 2021 году составил 1,580 трлн норвежских крон или 176,8 млрд долларов.

Как сообщили в NBIM, прибыль фонда выросла за счет увеличения стоимости инвестиций в акции технологического сектора в условиях пандемии, пишет «Анадолу».

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В 2021 году рентабельность инвестиций фонда составила 14,5 процентов.

В прошлом году фонд получил второй крупнейший годовой доход в своей истории.

В 2019 году прибыль фонда составила 1,69 трлн норвежских крон.

В NBIM подчеркнули, что портфель фондового рынка, являющийся основным классом активов фонда, обеспечила доходность примерно в 20,8 процента.

Рыночная стоимость фонда по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 12,34 трлн норвежские кроны (1,378 трлн долларов).