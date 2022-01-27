Украиной в МИД Канады будет заниматься новый отдел

В канадском МИД будет создан отдельный отдел, который будет заниматься вопросами мира в Украине. Об этом сообщает «Укринформ» в четверг, 27 января.

«Канада создает действенную команду, которая будет работать с МИД для поддержки дальнейшей координации усилий федеральных департаментов по поддержанию мира и безопасности в Украине», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что «имеющаяся дипломатическая сеть тоже будет усилена экспертами в таких сферах, как реформа сектора безопасности, управление конфликтами, демократические реформы, консульские услуги и дипломатия».

«С учетом этих дополнительных ресурсов как в Оттаве, так и в канадском посольстве в Украине, Канада сможет и дальше оценивать и реагировать на развитие ситуации», – отметили в МИД.