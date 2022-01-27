Вашингтон рассчитывает на влияние Пекина на Москву по украинскому вопросу

Соединенные Штаты призывают Китай оказать свое влияние на Россию, чтобы склонить Москву к дипломатии в ситуации вокруг Украины. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в четверг, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

«Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы склонить ту к дипломатии, так как, если на Украине начнется конфликт, это не будет чем-то хорошим для Китая», — сказала она (цитата по ТАСС).

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