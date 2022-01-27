Нуланд предупредила Москву об остановке проекта «Северный поток — 2» в случае вторжения в Украину

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США с союзниками дадут России «быстрый и жёсткий» ответ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом дипломат сказала, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

«Как ранее на этой неделе заявлял президент, мы едины в том, что предпочитаем дипломатию. Но мы также едины в убеждении, что, если Россия отвергнет наш призыв к диалогу, последует быстрая и жёсткая расплата», — сказала Нуланд (цитата по «Лайфу»).

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Она добавила, что в случае вторжения России в Украину будет остановлен проект «Северный поток — 2». Говоря о переговорах России и США по гарантиям безопасности, замгоссекретаря отметила, что Москва попросила некоторое время для изучения ответа Штатов на её предложения. Вашингтон услышал, что Москва изучает этот ответ, и это «самое главное. По словам Нуланд, в направленных США документах есть указания на «нарушение Москвой суверенитета соседей.

Нуланд добавила, что США считают нормандский формат лучшим вариантом для урегулирования конфликта в Донбассе и претворения в жизнь Минских соглашений.