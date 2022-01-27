Берлин все-таки может обложить санкциями «Северный поток – 2»

Германия готова включить газопровод «Северный поток – 2» в список антироссийских санкций в случае вторжения РФ в Украину. С таким заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, отмечает «Лайф».

«У нас [есть] весь спектр ответов, включая «Северный поток – 2», — сказала Бербок, выступая в Бундестаге.

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Как утверждает глава МИД Германии, Москва уже стянула к границам Украины более 100 тысяч военных, а также развернула войска на территории Беларуси. При этом подкреплять фактами эту информацию министр не сочла нужным. Она также добавила, что при этом Берлин прежде всего выступает за диалог.