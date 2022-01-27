Куба подтвердила поддержку территориальной целостности Азербайджана

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Кубы в Азербайджанской Республике Альфредо Ньевеса Портуондо по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД, министр Джейхун Байрамов с благодарностью подчеркнул поддержку Кубы в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, а также позитивный вклад дружественной страны в реализацию приоритетов председательства. До сведения посла было доведено, что прибытие группы врачей из Кубы в Азербайджан в период пандемии наш народ воспринял очень позитивно.

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Посол Альфредо Ньевеса Портуондо подчеркнул, что его страна всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития отношений между двумя странами.